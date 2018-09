Hannover-Borussia Dortmund, è solo 0-0 per Reus e compagni

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Non riesce a bissare la vittoria contro il RB Lipsia dello scorso week-end, il Borussia Dortmund di Lucien Favre. E' solo 0-0 nella gara di questa sera contro l'Hannover 96, al secondo pari in due gare. Formazione ricca di sorprese quella dei gialloneri che hanno schierato Wolf dall'inizio in attacco, neanche in panchina il nuovo e ultimo arrivato Paco Alcacer.