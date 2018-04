Hart sul suo futuro: "Cerco certezze. Per un 20enne sarebbe più facile"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Joe Hart quest'oggi non ha potuto giocare nell'impegno del suo West Ham contro il Manchester City, finito con una netta vittoria della sua ex squadra. Il portiere, passato in Italia anche nel Torino, ha così parlato a Sky Sports a proposito del suo futuro: "Mi resta ancora un anno di contratto (con il City, ndr) e sono abbastanza aperto. Negli ultimi due anni ho vissuto una situazione sfortunata e di grande incertezza. Forse per un 20enne sarebbe più facile, ma per la prossima estate cerco qualcosa che mi permetta di unirmi permanentemente ad un nuovo progetto".