Hart verso l'esclusione dal Mondiale. E il West Ham cerca già il sostituto

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Secondo quanto riporta il Sun, il West Ham avrebbe individuato in Tom Heaton, portiere del Burnley, il sostituto ideale di Joe Hart. Il numero uno inglese, in prestito dal Manchester City dopo la stagione al Torino, ha deluso le aspettative, tanto che già oggi potrebbe arrivare la sua esclusione ufficiale dalla lista dei pre-convocati per il Mondiale.