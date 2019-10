Havertz al centro del mercato: "Ascolto tutto ma decido da solo"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Kai Havertz, talento del Bayer Leverkusen e della Germania, ora in ritiro con la Nazionale tedesca, ha parlato del suo ruolo. "Non chiederò al ct Low in che ruolo farmi giocare, se in posizione più offensiva o difensiva. Non mi interessa". Poi, però, puntualizza. "Penso di avere qualità offensive".

Sull'interesse delle big. "Ascolto tutto ma poi decido da solo. E, perché no, voglio anche i consigli di Low, perché è molto esperto".