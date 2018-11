Hazard: "A giugno potrei partire. Ma pure legarmi a vita al Chelsea"

Quale futuro per Eden Hazard? Il talento belga del Chelsea da tempo sta trattando il rinnovo con i Blues, con l'attuale scadenza che è fissata per il giugno 2020. Queste le sue parole a Canal Plus: "A giugno avrò solo un altro anno di contratto. Per questo se non dovessi rinnovare il trasferimento sarebbe una possibilità. Non immagino invece un trasferimento a gennaio. Non voglio farlo, rispetto il club ed i tifosi. Ripeto, la prossima estate potrebbe essere una possibilità. Così come non escludo di trascorrere tutta la mia carriera al Chelsea".