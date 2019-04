© foto di Insidefoto/Image Sport

Eden Hazard e il Real Madrid sono sempre più vicini. Dopo le parole al miele di Zidane in conferenza, arrivano conferme sull'imminente chiusura della trattativa che porterà il fantasista belga a vestire la maglia dei madrileni: secondo Marca, infatti, l'accordo tra le parti è praticamente fatto e il Chelsea sembra essersi rassegnato a perdere il suo fuoriclasse. Hazard avrebbe addirittura già in programma un viaggio nei prossimi giorni nella capitale spagnola, per individuare la zona adatta in cui abitare nei prossimi sei anni. Ai londinesi andranno circa 200 milioni di euro.