Hazard al Real Madrid, Calderon: "Grande acquisto, può fare la differenza"

Il trasferimento di Eden Hazard al Real Madrid è ormai ufficiale e l'ex presidente del club spagnolo, Ramon Calderon ha ammesso che si tratta di un ottimo acquisto: "Penso che sia una notizia fantastica per il Real Madrid. Può giocare come ala, come centrocampista offensivo e anche come finto nueve, quindi è perfetto. Penso che sia stata una buona opportunità aver approfittato della decisione del giocatore di lasciare il Chelsea. Questo è un vero acquisto. Non ne sono sicuro, ma Eden Hazard è davvero quel giocatore che può fare la differenza in una squadra e spero che sia in grado di giocare allo stesso livello che abbiamo visto in Premier League", le sue parole riprese da Sky Sports.