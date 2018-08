Hazard al Real Madrid? Il padre del belga: "Con Zidane un'altra storia"

© foto di Imago/Image Sport

Si è parlato molto dell'interesse del Real Madrid per Hazard che alla fine ha deciso di restare al Chelsea, dichiarandolo pubblicamente. Probabilmente l'arrivo di Lopetegui non ha convinto il belga, infatti il padre del giocatore Thierry Hazard ha detto: "Non posso dire cosa non sia successo, non perché non lo voglio. Forse il Real Madrid ha una politica di trasferimento che punta ora a dare opportunità ai giovani. Potrebbe essere che la storia sarebbe stata diversa se Zidane avesse continuato come allenatore del Real Madrid, ma avrà avuto le sue ragioni per andarsene".