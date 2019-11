Hazard: "Ammetto il sovrappeso. Ma quando sono in ferie, sono in ferie"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Eden Hazard ha rilasciato un'intervista a L'Equipe nella quale parla del suo peso forma che ha lasciato più di qualche perplessità nel pre-campionato: "Non lo nascondo. Quando sono in ferie, sono in ferie. Sono una persona che prende peso facilmente. Quando avevo 18 anni pesavo 72 kg. Poi ho guadagnato massa muscolare fino a 75 kg. Nei giorni peggiori arrivo a 77 kg ma quest'estate sono arrivato a 80. Ho perso tutto in dieci giorni".