Hazard: "CR7 vince la Champions ogni anno, è difficile per gli avversari"

È uno dei nomi più ricercati dalla grandi d'Europa, ma per ora pensa al suo Chelsea e a finire bene la stagione. Eden Hazard, ai microfoni di HLN, ha parlato anche della lotta per la Champions League: "Il Barcellona potrebbe trionfare, ma ormai Ronaldo la vince ogni anno e sarà difficile per loro. Essere come CR7? Sarebbe fantastico riuscire a raggiungere il suo livello".