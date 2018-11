Hazard e il saluto a Joe Cole: "Sono arrivato al Chelsea grazie a lui"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Eden Hazard, talento belga e stella del Chelsea, attraverso i profili social del club inglese ha voluto salutare l'ex blues Joe Cole dopo il suo ritiro dal calcio: "Se sono arrivato al Chelsea è più che altro merito suo. Parlai molto con lui prima di firmare (nel 2012, ndr), ogni giorno mi dicevo che il Chelsea sarebbe stato il club giusto per me, nel quale avrei potuto conquistare trofei ogni stagione. Per questo motivo ho firmato, e per questo motivo lo voglio ringraziare ancora una volta".