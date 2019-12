© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il 18 dicembre è stato fissato il recupero del Clasìco fra Barcellona e Real Madrid rinviato per le proteste in Catalogna legate al movimento indipendentista lo scorso ottobre. Un match a cui molto probabilmente non prenderà parte Eden Hazard, ovvero l'acquisto più costoso dell'ultima estate di mercato del Real Madrid. L'ex Chelsea si è infortunato alla caviglia nel match di Champions League contro il PSG e il suo recupero appare ancora ben lontano. La riprova è arrivata nella serata di ieri quando il belga si è presentato alla cena di squadra accompagnato in auto dal compagno e connazionale Thibaut Courtois, ma soprattutto sostenuto nella camminata dalle stampelle. A questo punto le possibilità di vederlo al Camp Nou, scrive anche Marca questa mattina, si riducono al lumicino.

Un'assenza, quella dell'attaccante numero sette, assolutamente di rilievo. Statistiche alla mano, infatti, il Real non ha perso nessuna delle otto gare giocate finora con Hazard in Liga (6 vittorie e due pareggi)