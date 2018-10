Hazard: "L'importante è vincere, i miei gol contano di meno"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

In un'intervista concessa a Sportbible, la stella del Chelsea Eden Hazard ha parlato della Premier League e del suo futuro: "In Premier ci sono molti giocatori straordinari. Aguero e De Bruyne sono tra i migliori, poi ci sono Salah e Kanté. In questo momento sto bene, ma tra due mesi potrebbe essere diverso, devo allenarmi. Vediamo cosa succede, sto giocando bene e devo continuare così. L'importante è vincere, anche se non segno. Dobbiamo andare in Champions e vincere almeno una coppa".