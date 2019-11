© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Eden Hazard ha parlato a Le Parisien di Kylian Mbappé, avversario domani in Real Madrid-PSG: "In pochi anni sarà il miglior giocatore al mondo. Ha un gran talento. Se continua così, Kylian diventerà uno dei migliori giocatori della storia. Un calciatore sogna sempre di giocare con im milgiori e se un domani potessi portarlo al Real Madrid, lo farei, sebbene non credo qualcuno mi chieda un'opinione".