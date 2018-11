Hazard: "Non merito il Pallone d'Oro. Lo darei a Mbappé"

© foto di Imago/Image Sport

"Non merito il Pallone d'Oro". A dirlo non è un giocatore qualsiasi ma Eden Hazard che, pur non essendo un candidato particolarmente quotato in questa edizione, è universalmente riconosciuto come uno dei migliori calciatori al mondo. L'esterno di Chelsea e Belgio ne ha parlato a rtbf.be: "Vengo da una buona stagione, ma devo tenere i piedi per terra. Non penso di meritare il Pallone d'Oro, credo che vi siano altri giocatori migliori di me. Il mio obiettivo, poi, non è vincere questo trofeo, ma divertirmi il più possibile in campo".

Chi dovrebbe vincere?

"Avrei detto Luka Modric, ma da agosto a oggi ha giocato un po' meno bene del solito. Se consideriamo l'avvio di stagione, lo darei a Kylian Mbappé".