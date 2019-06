Hazard: "Pallone d'Oro non è ossessione. Io Galactico? No, solo Eden"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Eden Hazard ha parlato in conferenza stampa dell'obiettivo di vincere il Pallone d'Oro e della futura convivenza con Benzema nell'attacco del Real Madrid: "Quest'anno lo ha vinto Luka Modric. Non so se sia più facile vincerlo a Madrid, ma mi concentrerò sul collettivo. Se poi tutto va bene, perché no? È un pensiero, ma non mi ossessiona. Non sono un Galactico, ma cercherò di esserlo, per ora sono solo Eden Hazard. Karim Benzema per me è il miglior centravanti del mondo, penso che mi renderà un giocatore migliore".