Hazard per il titolo, Mou non può nascondersi: la rassegna inglese

C'è solo Chelsea-Manchester United o quasi sulle prime pagine dei maggiori tabloid britannici. "Eden per il titolo", è il gioco di parole utilizzato da Star Sport, che parla del capocannoniere Hazard e di come i suoi gol potrebbero far male a Mourinho. Sul belga si sofferma pure il Daily Express: "Hazard ha la chiave per il titolo". Tante le aspettative sul numero 10 del Chelsea, vero trascinatore di Maurizio Sarri fin qui. Sulle altre copertine troviamo sovente il volto di José Mourinho, nell'occhio del ciclone in queste ultime settimane senza grandi risultati: "Nessun posto in cui nascondersi", scrive il Times. Mentre The Guardian parla di "momento della definizione" per il manager portoghese, che si gioca tutto in una settimana tra campionato e Champions League con la Juvenutus.