Hazard prende 2, 9 a Di Maria e 6 a Icardi. L'Equipe, i voti di PSG-Real

Una partita, quella fra PSG e Real Madrid, che ha raccontato le enormi difficoltà dei Blancos e la buona crescita dei parigini, vittoriosi per 3-0 nonostante le assenze di Neymar, Mbappé e Cavani. E il quotidiano L'Equipe, al solito, non usa mezze misure nell'assegnare i voti ai giocatori delle due squadre. I più sorprendenti? Il 9 ad Angel Di Maria, autore di una doppietta, ma pure il 2 dato a Eden Hazard e alla sua prova decisamente incolore. Altre curiosità riguardano James Rodriguez (3) e l'ex capitano dell'Inter Mauro Icardi, meritevole di un onesto 6.

Angel Di Maria leads L’Equipe’s PSG player ratings with 9, while Idrissa Gueye & Juan Bernat both picked up 8s & Marquinhos, Marco Verratti & Thiago Silva got 7s in the 3-0 Champions League win over Real Madrid. Eden Hazard hit with a 2. #UCL pic.twitter.com/KuTnFfBsqv

