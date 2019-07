© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Eden Hazard ha parlato molto bene di Christian Pulisic, nuovo giocatore del Chelsea che andrà a sostituire proprio il belga: "Potrà essere sicuramente uno dei migliori in futuro. Può diventare una stella. Ora è in uno dei migliori club del mondo ... è un vero giocatore. Ha la capacità di influenzare il match da diverse posizioni e può sbloccare le difese sia giocando da numero 10 che andando in profondità. Ha un futuro incredibilmente brillante", ha detto il belga passato al Real Madrid.