Hazard: "Rinnovo per un'altra stagione? Un anno è lungo..."

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

È l'oggetto del desiderio del Real Madrid, ma Eden Hazard non può ancora sciogliere i dubbi sul suo futuro. Il suo Chelsea, infatti, domani giocherà la finale di Europa League contro l'Arsenal e il fantasista belga pensa solo alla partita di Baku: "I miei pensieri sono rivolti alla finale, non mi interessano le voci. Dopo la partita vedremo cosa succederà Rinnovo per un anno? Difficile rispondere, un anno è lungo...", ha detto al Guardian.

Erede e promessa - Il Chelsea, intanto, ha già acquistato Christian Pulisic, esterno offensivo del Borussia Dortmund: "È possibile che possa essere il mio sostituto, ma vedremo. È tutto nelle mani delle società, io ora ho una partita importante da giocare, non esiste nella mia testa il pensiero di restare o andarmene". Hazard fa una promessa ai tifosi: "Non esiste la possibilità che me ne vada in un altro club di Premier. Sono un Blue e questo significa molto per me. Sono arrivato da ragazzino e sono diventato uomo e calciatore, non potrei mai giocare in un altro club. Pensiamo a vincere la Coppa, che è importante per i tifosi e per tutti i calciatori".