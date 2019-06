© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

In serata è arrivata l'ufficialità del suo passaggio al Real Madrid. Dopo 7 anni, Eden Hazard lascia il Chelsea; una scelta tutt'altro che semplice, che il belga spiega in un lungo messaggio d'addio postato sui social: "Alla famiglia e gli amici di Chelsea. Ormai tutti sapete che giocherò nel Real Madrid. Non è un segreto che questo era il mio sogno fin da quando ero bambino e segnavo i primi gol. Ho fatto il possibile per non distrarmi in questo periodo difficile, fra speculazioni e attenzioni dei media. Spero che voi capiate la mia decisione, è stata una scelta difficile. Ognuno, però, ogni volta che ne ha occasione, dovrebbe avere il coraggio di inseguire i propri sogni. Ho amato e amo molto il Chelsea, non l’avrei lasciato per nessun altro club se non il Real Madrid”.