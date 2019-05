Hazard vuole il Real Madrid. Il Chelsea non molla: chiesti 150 mln di euro

© foto di Imago/Image Sport

Nonostante un contratto in scadenza nel 2020, il Chelsea - fa sapere il portale inglese 'Sky Sports' - vuole cedere Eden Hazard al Real Madrid alle sue condizioni: al Real Madrid per il cartellino del trequartista belga sono stati chiesti 140 milioni di sterline, ovvero quasi 150 milioni di euro.

Si tratta di una cifra molto più alta rispetto al budget messo a disposizione per l'operazione da Florentino Perez, numero uno delle merengues che non vorrebbe spendere più di 100 milioni di euro.