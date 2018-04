Henry saluta Wenger: "Ora il pubblico gli riservi il giusto tributo"

Thierry Henry saluta Arsène Wenger, che a fine anno lascerà l'Arsenal dopo 22 anni: "È un giorno triste per me vedere il grande uomo lasciare il club. Mancano alcune partite e sono felice che le persone abbiano tempo di dargli l'addio che merita perché sono stati tempi duri per lui e per il club. Arsène ha trasformato l'Arsenal in uno dei club più famosi d'Europa".