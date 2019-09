© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Dal ritiro della Nazionale spagnola, ha parlato ai microfoni di AS Mario Hermoso che sul suo approdo all'Atletico Madrid ha detto: "L'Atlético Madrid è stato un passo importante nella mia carriera. E' un club fantastico, e non c'è dubbio che sia sempre interessante per un giocatore. Ma c'è competizione su tutte le squadre. In alcuna squadra è facile ottenere il posto. Nel calcio devi sempre competere, ma a me piace farlo. Giocare nel Wanda Metropolitano? È qualcosa di molto speciale, unico. I tifosi dell'Atletico spingono molto, e questo aiuta la squadra e rende il club più grande. E' un privilegio essere un giocatore dell'Atlético".