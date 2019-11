Herrera con pochi minuti all'Atletico: "E' dura, ma sono nel club giusto"

© foto di Image Sport

Hector Herrera, centrocampista oggi all'Atletico Madrid ma che la scorsa estate è stato seguito da vicino anche da Napoli, Roma e Inter, ha parlato a Marca soffermandosi anche sul suo avvio di stagione con i Colchoneros, col tecnico Simeone che raramente lo ha schierato dal primo minuto: "Se ho mai pensato che l'Atletico fosse stata una scelta sbagliata? E' normale, impossibile non pensarlo. Ma in fondo ho sempre saputo che è stata la miglior decisione che potessi prendere. Avevo messo in conto che sarebbe potuta esserci una situazione del genere, ma piano piano le cose stanno migliorando. E' difficile avere pochi minuti sul campo e incidere in maniera positiva, ma uno deve sempre essere professionista".