Herrera porta lo United in finale di FA Cup, il Daily Star titola: "Super Herro"

"Super Herro", il titolo del Daily Star all'indomani della vittoria del Manchester United in semifinale di FA Cup. Decisivo contro il Tottenham Ander Herrera che ha permesso la rimonta dei Red Devils con il suo gol a Wembley nel 2-1 finale. "Lo United vince a Nord con Herrera che conquista il posto in finale per Mourinho".