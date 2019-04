Herrera sempre più lontano dallo United: "Non c'è accordo per il rinnovo"

© foto di Alterphotos/Image Sport

Ander Herrera e il Manchester United sono sempre più lontani. Il centrocampista spagnolo, in scadenza di contratto a giugno, ha parlato così del suo futuro ad ABC: "Oggi, io e il club non stiamo pensando la stessa cosa. Non c'è accordo per il rinnovo", ha dichiarato l'obiettivo di mercato di Barcellona e Paris Saint-Germain. "È però mio dovere continuare ad ascoltare le proposte del mio club", ha aggiunto Herrera.