© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Niko Kovac, allenatore esonerato poche settimane fa da parte del Bayern Monaco, è stato contattato dall'Hertha Berlino che starebbe pensando al croato per aumentare il livello della squadra e accrescere le ambizioni in vista del prossimo futuro. Il tecnico però, ha subito declinato perché non sarebbe intenzionato a ripartire da una squadra come quella della capitale tedesca. A riportarlo è Kicker.