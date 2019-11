Dopo aver chiuso malamente la sua avventura al Bayern Monaco, Niko Kovac avrebbe già a disposizione la possibilità di riscatto. L'Hertha Berlino lo vorrebbe come nuovo tecnico del club della Capitale al posto di Ante Covic. Stando a quanto riportato da Kicker, però, l'ex tecnico dei bavaresi non sarebbe intenzionato a prendere la guida di un altro club nella stagione in corso. Possibile, dunque, che l'Hertha si affidi almeno in via temporanea al vice allenatore Harald Gämperle. Outsider di turno Bruno Labbadia.