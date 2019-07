Nel calcio attuale tutto è affidato al mondo dei social, anche le richieste di stipendio. Thomas Heurtaux, ex difensore di Udinese e Verona, ha compiuto 31 anni e il suo attuale club, l'Ankaragucu, ha pubblicato un post con gli auguri. Il calciatore francese ha risposto in maniera ironica: "Grazie per avermi augurato buon compleanno. Se volete farmi un regalo potete pagarmi un mese di stipendio sui nove che ancora dovete darmi, ci vediamo lunedì".

Attualmente il giocatore deve ancora percepire lo stipendio da ben nove mesi, così come Alessio Cerci, che ha prontamente risposto sotto al post: "Dato che ci siamo digli di pagare anche me".

Hello @Ankaragucu, thank you for having wished me my birthday🤔😅 if you want to give me a gift you can pay me 1 month salary on the 9 unpaid salary😂😂😂🙈see you on Monday🤗🏋🏻‍♂️⚽️

— Thomas Heurtaux (@THeurtaux_75) 3 luglio 2019