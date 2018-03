Heynckes: "Lewa non vuole lasciare il Bayern. Robben? L'età non conta"

© foto di Alterphotos/Image Sport

Alla vigilia della sfida di campionato contro il Borussia Dortmund, il tecnico del Bayern Monaco Jupp Heynckes ha parlato anche del futuro di alcune stelle della propria squadra, compreso Lewandowski accostato al Real Madrid: "Non sta a me dire quale sarà la decisione dei giocatori, ma conosco molto bene i media spagnoli: spesso hanno fonti attendibili, altre volte no. Lewa non mi dà la sensazione di voler andare via. Nei prossimi 2 o 3 anni potrà superare i miei gol segnati in Bundes. Io ne ho fatti 220, lui mi sembra sia a circa 170 circa. Gli basteranno due o tre stagioni. Robben e Ribery? Per certi giocatori l'età non conta, Totti ha giocato fino a 39 anni, Buffon ne ha 40".