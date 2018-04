Heynckes su Wenger: "Non so se avrà voglia di continuare ad allenare"

© foto di Alterphotos/Image Sport

Jupp Heynckes, tecnico del Bayern Monaco, ha commentato così la notizia relativa all'addio dalla panchina dell'Arsenal da parte di Arsene Wenger: "Prima di tutto dobbiamo sottolineare il fatto che ha avuto una grande carriera. Una carriera fantastica sia in Francia che in Inghilterra. Ha sempre giocato un calcio molto attraente. E' stato a lungo uno dei migliori in Europa. Penso che potrebbe diventare dirigente. Non so se abbia ancora voglia di allenare. In ogni caso non ha bisogno di continuare per forza, ha avuto già una grandissima carriera".