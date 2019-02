© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Gonzalo Higuain nuovamente titolare nel Chelsea. Mister Sarri ha deciso infatti di riproporre dal 1' il 'Pipita' anche nella gara di Premier in programma oggi a Stamford Bridge (ore 16) contro l'Huddersfield. L'ex Milan e Juve, a differenza di Piatek, cerca ancora il suo primo gol in questa nuova avventura. Per ora tre presenze su tre dall'inizio, tra campionato e coppa.