Hoeness contro Low: "Neuer titolare o boicottiamo la Nazionale"

Incredibile quanto emerge dalla Germania: secondo quanto riportato dalla Bild il Bayern Monaco attraverso il presidente Uli Hoeness avrebbe minacciato il commissario tecnico della Germania, Joachim Low, di non consentire ai suoi tesserati di raggiungere la Nazionale se Marc-André Ter Stegen dovesse scalzare Manuel Neuer. I due, in questi giorni, si sono scambiati alcune frecciate col portiere del Barcellona che ha manifestato malessere nel non essere stato impiegato nelle due partite di qualificazione a Euro 2020 e il numero uno dei bavaresi a rispondere piccato, sottolineando lo scarso rispetto nei confronti non solo del sottoscritto ma anche di altri portieri come Leno e Trapp.

Il Bayern si è schierato dalla parte del suo capitano, con Hoeness che ha evidenziato come la Federazione non abbia gestito bene la situazione, aggiungendo che Ter Stegen non ha alcun diritto per pretendere di giocare e che Low ha già deciso di escludere Müller, Boateng e Hummels.

Tuttavia, nonostante l'atmosfera tesa, il regolamento FIFA vieta a qualsiasi società di negare i propri tesserati alle Federazioni per le partite ufficiali.