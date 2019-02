© foto di Imago/Image Sport

Uli Hoeness, presidente del Bayern Monaco, ha parlato di James Rodriguez, ancora decisivo per la formazione di Kovac: "Il suo futuro dipende dall'allenatore. Se Kovac non ha intenzione di utilizzarlo, non ho intenzione di spendere 42 milioni di euro. Se invece prevede di impiegarlo spesso, lo riscatteremo. Abbiamo un'opzione di acquisto che possiamo esercitare fino a maggio, non abbiamo ancora preso una decisione".