Il ventiseienne Nico Schulz, autore del 3-2 all'Olanda e titolarissimo di casa Hoffenheim, è uno degli uomini mercato del momento in Germania. Secondo Sky Sport Deutschland, infatti, il giocatore sarebbe con forza nel mirino del Borussia Dortmund che pensa a lui per prendere il posto di Achraf Hakimi, in prestito dal Real Madrid per due anni, e di Marcel Schmelzer.