Hoffenheim-Man City, 1-2 il finale. David Silva toglie dai guai Guardiola

Vittoria del Manchester City sul campo del'Hoffenhem, ma quanta fatica per gli uomini di Pep Guardiola. Tedeschi subito in vantaggio con Ishak Belfodil, volto conosciuto in Italia, bravo a segnare dopo una manciata di secondi dal fischio d'inizio. I Citizens trovano il pari quasi subito, al minuto 8, con il solito Sergio Aguero, ma per la rete del definitivo 1-2 hanno dovuto aspettare fino all'87esimo quando ci ha pensato David Silva a togliere le castagne dal fuoco e a regalare al City il primo, fondamentale, successo dopo il ko col Lione.