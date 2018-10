Hoffenheim, Nagelsmann e il City: "Spero almeno nel 25% di possesso"

Conferenza stampa pre Manchester City per Julian Nagelsmann, tecnico dell'Hoffeheim. Non sarà della partita Kevin Vogt, la cui contusione si è rivelata più seria del previsto. Un'emergenza vera e propria in retroguardia, senza Adams, lo stesso Vogt, Hubner, Nordveit e Bicakcic. "Potrei anche riadattare qualcuno nel ruolo oppore a quattro in difesa e non a tre, ci sto pensando", ha spiegato il giovane tecnico classe 1987. "Il City? Sarà importante sfruttare le fasi di possesso palla. Non voglio lamentarmi degli infortuni, chi c'è è in grado di far male alla firmazione di Guardiola. Certo, è difficile, ma se raggiungiamo più del 25% di possesso, possiamo pure segnare...".