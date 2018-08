Hoffenheim, Nagelsmann: "Non abbiamo giocato bene nel primo tempo"

Julian Nagelsmann, allenatore dell'Hoffenheim, ha commentato la sconfitta contro il Bayern Monaco. Ecco la sua analisi ai microfoni di Kicker.de: "Non abbiamo giocato bene nel primo tempo. Nella ripresa abbiamo espresso un ottimo calcio fino al rigore". Il tiro dal dischetto è stato l'episodio chiave anche secondo il tecnico dell'Hoffenheim, che non è assolutamente d'accordo con la decisione del direttore di gara: "Ho molti dubbi sul rigore assegnato, il calcio è uno sport di contatto. L'attaccante è stato bloccato, ma non sembra esserci il contatto".