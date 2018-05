Hoffenheim, Nagelsmann: "Qui fino al 2019, non si sta così male"

Con la vittoria conquistata contro il Dortmund, l'Hoffenheim ha conquistato un posto in Champions League e Julian Nagelasmann ha assicurato che guiderà la squadra anche la prossima stagione: ""Ho firmato un contratto valido fino al 2021, con una clausola liberatoria per il 2019. La mia intenzione è di rimanere qui almeno fino al 2019. Quando ci sono interessi esterni, ovviamente ci pensi, ma Hoffenheim non è un brutto posto in cui stare".