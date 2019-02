Hoffenheim, Nagelsmann sul pari col BVB: "Ci abbiamo sempre creduto"

Nonostante i tre gol di svantaggio in casa del Borussia Dortmund, l'Hoffenheim è riuscito a pareggiare per 3-3 e il tecnico Julian Nagelsmann a fine gara ha detto: "Nella ripresa abbiamo difeso molto bene e abbiamo sempre creduto nelle nostre possibilità, avremmo potuto segnare cinque o sei gol ed è per questo che il punto è assolutamente soddisfacente alla fine".