Keisuke Honda ha lasciato il Vitesse dopo poco più di un mese. Il fantasista giapponese, in un messaggio pubblicato sui suoi canali social, ha spiegato il motivo di questa decisione: "Ho deciso di lasciare il club. Sono venuto qui per cambiare le cose, questa era la mia missione, ma non ci sono riuscito. Il tecnico Leonid Slutsky ha lasciato il club e mi sento responsabile per questo per questo non posso più restare. Voglio ringraziare tutti, dai tifosi ai compagni di squadra, sono stati molto gentili".

Thank you for everything to all people of @MijnVitesse Unfortunately it was very short time but I really appreciate it. Look forward to seeing you someday again! pic.twitter.com/LsJuFvqCGB

— KeisukeHonda(本田圭佑) (@kskgroup2017) December 23, 2019