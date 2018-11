© foto di Daniele Buffa/Image Sport

David Wagner, allenatore dell'Huddersfield, ha parlato in conferenza stampa in vista della prossima partita di campionato: "Il mercato? Non è semplice parlare di questo tema. Non ci possiamo permettere di comprare chiunque, non funziona così in questo club. E' chiaro che ho iniziato a pensare ai trasferimenti già da qualche settimana, ma ciò che potrebbe servire ora, magari tra sei settimane non servirà più. Questo è il motivo per cui la mia mente è totalmente concentrata sul campo e su come possiamo continuare a fare punti. Tutto il resto non ha senso. Penseremo alle trattative quando aprirà il mercato".