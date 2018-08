Huesca da sogno: vittoria 1-2 con l'Eibar alla prima in Liga nella storia

Storica vittoria per l'Huesca, compagine neo-promossa in Liga spagnola e vera e propria Cenerentola del campionato, dato che nella lunga storia del club si tratta solamente della prima stagione che vive nel massimo campionato. Al debutto ha preso forma una storica affermazione, a firma di Alex Gallar, autore di una doppietta. Regolato così 1-2 in casa un avversario neanche facile come i baschi dell'Eibar.