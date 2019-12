L'Espanyol attende a giorni la risposta di Hulk. Come riporta Sport, il club catalano ha presentato un'offerta di prestito semestrale allo Shanghai SIPG per l'attaccante brasiliano. Dai cinesi è già arrivato l'ok, con la trattativa che è in stato avanzato: adesso manca solo la decisione del calciatore classe '86. Hulk ha lasciato il calcio europeo nel 2016, dopo aver vestito le maglie di Porto e Zenit.