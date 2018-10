A Bola in prima pagina: "Lo strano caso di Viviano"

C'è spazio anche per Emiliano Viviano sulla prima pagina di A Bola. Il quotidiano portoghese pone l'accento sul portiere toscano, che non è stato convocato per il match dello Sporting CP contro il Loures in programma oggi. "Lo strano caso di Viviano", titolano i colleghi, che rivelano come da Lisbona sostengano che l'estremo difensore non è nelle migliori condizioni fisiche.