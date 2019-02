A Bola: "Luz accesa". Benfica avanti sullo Sporting

Si apre sul derby di Lisbona in Coppa di Portogallo fra Benfica e Sporting la prima pagina di A Bola in edicola quest'oggi. "Luz accesa" è il titolo scelto dal quotidiano lusitano per raccontare il successo delle aquile, giocando sul nome dello stadio 'Da Luz'. "Le aquile - si legge - tornano a battere i Leoni, ma rimane tutto aperto per la gara di ritorno (ad aprile)".