Amazon Prime conquista il calcio: oggi la diretta della Premier

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

La Premier League sbarca per la prima volta su una piattaforma streaming come Amazon Prime e nella serata di oggi, per il momento solo in Inghilterra, proporrà in diretta ben sei gare del campionato più bello del mondo. L'offerta video partirà alle 19.30 con Leicester-Aston Villa, Leicester-Watford, Manchester United-Tottenham, Wolverhampton-West Ham, Southampton-Cardiff e alle 20.15 il derby tra Liverpool ed Everton.