© foto di Pietro Lazzerini

AS di questa mattina apre in prima pagina titolando a proposito del Real Madrid: "Pronti per la tappa regina". I Blancos si giocano una bella fetta di stagione in una settimana: mercoledì 6 la sfida in Copa del Rey contro il Barcellona; sabato 9 la Liga contro l'Atletico Madrid e mercoledì 13 la sfida contro l'Ajax in Champions.