As apre con Atletico-Barcellona: "Al Wanda ci si gioca la vetta"

"Al Wanda ci si gioca la vetta". E' questo il titolo proposto oggi in prima pagina da As, che si sofferma sul big match di stasera tra Atletico Madrid e Barcellona. Le due squadre sono vicine in classifica e con un successo i Colchoneros potrebbero scavalcare i blaugrana. Simeone se la giocherà con una squadra offensiva, mentre Valverde con Messi e Dembelé, ma senza Coutinho.